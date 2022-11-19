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GALLERY: No. 5 Vols fall at South Carolina, ending CFP hopes

The Vols fell to South Carolina 63-38 on Saturday night at Williams-Brice Stadium.
The Vols fell to South Carolina 63-38 on Saturday night at Williams-Brice Stadium. (Jake Nichols)
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

No. 5 Tennessee fell to South Carolina in lopsided fashion on Saturday night, spoiling the Vols' remaining hopes for a College Football Playoff appearance.

Carolina quarterback Spencer Rattler tossed a career-high six touchdowns on 438 passing yards, while Tennessee gunslinger and Heisman Trophy candidate Hendon Hooker left the game with a leg Injury In the fourth quarter.

Here are photos from the loss, as UT will look to bounce back next week at Vanderbilt to wrap up the regular season.


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