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{{ timeAgo('2022-09-17 22:13:15 -0500') }} football Edit

GALLERY: Tennessee vs. Akron

Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

15th-ranked Tennessee took down Akron, 63-6, in a sold-out Neyland Stadium on Saturday night, setting the table for the Vols’ highly anticipated matchup against Florida next weekend.

Here are photos from Tennessee-Akron, courtesy of Jake Nichols for VolReport.

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