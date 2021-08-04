 VolQuest - Gallery: Vols hold day one workout
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Gallery: Vols hold day one workout

Rob Lewis • VolQuest
Associate Editor
@Volquest_Rob

Tennessee opened fall camp Wednesday morning. Here are some snapshots of the workout.


FALL CAMP SNAPSHOTS

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