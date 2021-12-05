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{{ timeAgo('2021-12-05 09:16:44 -0600') }} football Edit

Gator commit, CJ Smith, talks OV with UT

Eric Cain and Ben McKee
Volquest.com

Florida wide receiver commit CJ Smith detailed his official visit with Tennessee Sunday morning.

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