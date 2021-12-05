 VolQuest - Jeffrey M’ba talks Rodney Garner, official visit to Rocky Top
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Jeffrey M’ba talks Rodney Garner, official visit to Rocky Top

Eric Cain and Ben McKee
Volquest.com

JUCO defensive line target, Jeffrey M’ba, chatted with Volquest shortly after his OV with Tennessee wrapped up.

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