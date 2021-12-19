 VolQuest - Josh Heupel joined The Nation
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Josh Heupel joined The Nation

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee head coach Josh Heupel joined The Nation to discuss recruiting, bowl prep and more.

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