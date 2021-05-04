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football
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Last week's draft highlights Heupel's challenge
Rob Lewis
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VolQuest
Associate Editor
Not that Tennessee fans really needed it, but this past weekend’s NFL draft provided a stark reminder that well, last year’s Volunteer football team really wasn’t that talented.In a draft that went...
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