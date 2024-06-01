PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
LOOK: Tennessee baseball coach Tony Vitello warms up with team before game
Ryan Sylvia
•
VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2FjaCBnb3Qgc29tZSBlbGlnaWJpbGl0eSBsZWZ0PyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vSlpSQzFUS2lscSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pa
UkMxVEtpbHE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBTeWx2aWEgKEBSeWFuVFN5
bHZpYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuVFN5bHZp
YS9zdGF0dXMvMTc5NzAwNTQzOTY1NTE5OTA3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Rlbm5lc3NlZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvbG9vay10ZW5uZXNzZWUtYmFzZWJhbGwtY29hY2gtdG9ueS12
aXRlbGxvLXdhcm1zLXVwLXdpdGgtdGVhbS1iZWZvcmUtZ2FtZSIsCiAgICBj
c19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNz
X2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAg
KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVt
ZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFn
TmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9h
ZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3
YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6
Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2Rl
Lmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9z
Y3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFy
Y2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdGVu
bmVzc2VlLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGbG9vay10ZW5uZXNzZWUtYmFz
ZWJhbGwtY29hY2gtdG9ueS12aXRlbGxvLXdhcm1zLXVwLXdpdGgtdGVhbS1i
ZWZvcmUtZ2FtZSZjNT0yMDIyNzMzMTUxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9
MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoK
Cg==