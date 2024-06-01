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LOOK: Tennessee baseball coach Tony Vitello warms up with team before game

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.

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