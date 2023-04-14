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football
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Orange and White Game: What to watch for
Noah Taylor
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VolReport
Football Beat Reporter
Noah has covered Tennessee football since 2019. He covered the Vols for The Daily Times before joining Rivals in 2022. He is a 2020 alum of the UT College of Journalism and Electronic Media.
Tennessee concludes four weeks of spring practice with the annual Orange and White Game at Neyland Stadium on Saturday. While the scrimmage will have its limitations, it will be the Vols' last semb...
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