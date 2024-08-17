Recruits, coaches, analysts react to Vols landing 5-star David Sanders
Tennessee football has officially reeled in the No. 3 overall player in the 2025 class, David Sanders Jr.
After the top-ranked offensive lineman made it official, social media buzzed about the announcements.
Here's what Vol recruits, coaches and analysts said.
TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM
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RECRUITS
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