 VolQuest - Rick Barnes on The Nation
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Rick Barnes on The Nation

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

Tennessee basketball coach Rick Barnes joined Austin Price and Chris Low on The Nation Sunday night.

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