2024 four-star Woodland (S.C.) offensive tackle Kam Pringle announced his top-10 schools list on Tuesday, with Tennessee making the cut. The 6-foot-7, 328-pound prospect is ranked as Rivals' No. 1 player in South Carolina and No. 40 in the nation.
Pringle’s original offer list consisted of 25-plus schools, but he has now narrowed it down to Tennessee, Auburn, Georgia, Clemson, Florida, NC State, Ohio State, South Carolina, LSU, and Virginia.
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Pringle also announced his intentions to cut his list down further to eight schools – and eventually five – before sharing his commitment.
The Volunteers have made a strong push for Pringle since offering him in April.
He visited campus on July 30 and tweeted, “Really enjoyed my visit to Rocky Top for a visit to The University of Tennessee today. Can’t wait to return!”
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The Vols have heavy competition in Pringle's recruitment from in-state schools like South Carolina and Clemson.
He is expected to announce a top-eight schools list before the end of the year.