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Tennessee among top-10 schools for 2024 four-star OT Kam Pringle

2024 four-star Woodland (S.C.) offensive tackle Kam Pringle has Tennessee in his Top 10.
2024 four-star Woodland (S.C.) offensive tackle Kam Pringle has Tennessee in his Top 10. (Nick Lucero/Rivals.com)
Luke Winstel • VolReport
Football Recruiting Writer
@lukewinstel

2024 four-star Woodland (S.C.) offensive tackle Kam Pringle announced his top-10 schools list on Tuesday, with Tennessee making the cut. The 6-foot-7, 328-pound prospect is ranked as Rivals' No. 1 player in South Carolina and No. 40 in the nation.

Pringle’s original offer list consisted of 25-plus schools, but he has now narrowed it down to Tennessee, Auburn, Georgia, Clemson, Florida, NC State, Ohio State, South Carolina, LSU, and Virginia.

Pringle also announced his intentions to cut his list down further to eight schools – and eventually five – before sharing his commitment.

The Volunteers have made a strong push for Pringle since offering him in April.

He visited campus on July 30 and tweeted, “Really enjoyed my visit to Rocky Top for a visit to The University of Tennessee today. Can’t wait to return!”

The Vols have heavy competition in Pringle's recruitment from in-state schools like South Carolina and Clemson.

He is expected to announce a top-eight schools list before the end of the year.

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