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Tennessee basketball star Dalton Knecht helps himself at NBA Draft combine

Tennessee Volunteers guard Dalton Knecht (3) holds up three fingers to celebrate a three-point basket Sunday, March 31, 2024, during the midwest regional championship at the Little Caesars Arena in Detroit. The Purdue Boilermakers defeated the Tennessee Volunteers, 72-66.
Tennessee Volunteers guard Dalton Knecht (3) holds up three fingers to celebrate a three-point basket Sunday, March 31, 2024, during the midwest regional championship at the Little Caesars Arena in Detroit. The Purdue Boilermakers defeated the Tennessee Volunteers, 72-66. (Grace Hollars/IndyStar / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

After arriving emphatically as one of the best players in college basketball a year ago, Tennessee basketball guard Dalton Knecht is projected to be selected early in the 2024 NBA Draft.

The Vols' sharpshooter who is coming off a season that featured him earning SEC Player of the Year and All-American honors took to the NBA Draft Combine to show off his skillset in front of franchises interested in him.

Here's how he did.

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Dalton Knecht NBA Draft Combine Results via NBA.com
Category Result Total Rank Position Rank

Standing vertical leap (inches)

31.0

18

8

Max vertical leap (inches)

39.0

12

4

Shuttle run (seconds)

2.79

1

1

Lane agility time (seconds)

10.56

2

1

Three quarter sprint (seconds)

3.07

T11

5
Knecht is listed as a SF which compares him to other SF/PF in terms of position
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Dalton Knecht measurables at the NBA Draft Combine via NBA.com
Category Result

Hand length (inches)

8.50

Hand width (inches)

10.00

Weight (lbs)

212.2

Standing reach

8' 7.50''

Height w/o shoes

6' 5.25''

Wingspan

6' 9.00''

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