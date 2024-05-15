After arriving emphatically as one of the best players in college basketball a year ago, Tennessee basketball guard Dalton Knecht is projected to be selected early in the 2024 NBA Draft.
The Vols' sharpshooter who is coming off a season that featured him earning SEC Player of the Year and All-American honors took to the NBA Draft Combine to show off his skillset in front of franchises interested in him.
Here's how he did.
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Dalton Knecht NBA Draft Combine Results via NBA.com
Knecht is listed as a SF which compares him to other SF/PF in terms of position
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Dalton Knecht measurables at the NBA Draft Combine via NBA.com
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