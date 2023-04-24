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Tennessee defensive back Derek Taylor enters transfer portal

Tennessee defensive back Derek Taylor announced his intentions to transfer on Monday.
Tennessee defensive back Derek Taylor announced his intentions to transfer on Monday. (Knoxville News-Sentinel)
Noah Taylor • VolReport
Football Beat Reporter
@ByNoahTaylor
Noah has covered Tennessee football since 2019. He covered the Vols for The Daily Times before joining Rivals in 2022. He is a 2020 alum of the UT College of Journalism and Electronic Media.

Tennessee is down a player in the secondary.

Defensive back Derek Taylor announced his intentions to enter the transfer portal on Monday, becoming the third Tennessee player to transfer since the portal opened last week.

A Greenbrier, Tennessee native, Taylor joined the Tennessee football program as a preferred walk-on in the 2022 signing class.

A former three-star safety prospect out of Greenbrier High School, Taylor did not see any playing time in his lone season with the Vols.

He joins Tennessee punter Kolby Morgan and defensive lineman Amari McNeil in the portal.

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