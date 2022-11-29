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football
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Tennessee football: Grading the Vols' offensive position groups
Ryan Sylvia
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VolReport
Staff Writer
With Tennessee's dominating win over Vanderbilt on Saturday, the Vols wrapped up the regular season with 10 wins for the first time since 2003.Tennessee's success largely revolved around one of the...
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