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Tennessee football recruiting visitor list against UTSA

2026 four-star defensive end Kennan Britt.
2026 four-star defensive end Kennan Britt. (Bryan Matthews/AuburnSports.com)
Shayne Pickering • VolReport
Football Recruiting Reporter
@shaynep_media

On Saturday, Tennessee football will square off with UTSA for its second true home game of the year.

This will attract a crop of visiting prospects to Neyland Stadium.

Here is the full list of recruits on campus.

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2024 Commits

Whitehaven (Tenn.) defensive lineman Rodney Hunter will also be in attendance.

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2025 Targets

Safety Jotavion Pierce, offensive lineman Colton Alberding and cornerback Kaleb Lanier will also be in attendance.

2026 Targets

Kicker David Green will also be in attendance. 2027 athlete Jamir Dean will be, as well.

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