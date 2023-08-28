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Tennessee football reveals Week 1 depth chart

Nov 23, 2019; Columbia, MO, USA; A general view of a Tennessee Volunteers helmet during the second half against the Missouri Tigers at Memorial Stadium/Faurot Field.
Nov 23, 2019; Columbia, MO, USA; A general view of a Tennessee Volunteers helmet during the second half against the Missouri Tigers at Memorial Stadium/Faurot Field. (Denny Medley-USA TODAY Sports)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee is just five days away from opening the football season with a battle against Virginia in Nashville.

On Monday, the Vols released their first depth chart of the season giving a preview into who will take the field with the starting unit on Sept. 2.

Here is the complete list of starters and reserves.

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Tennessee football Week 1 official depth chart.
Tennessee football Week 1 official depth chart. (VolReport.com)

*NOTE* Back up RG should be Addison Nichols. Lampley should only be at LG.

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