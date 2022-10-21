News More News
{{ timeAgo('2022-10-21 22:50:19 -0500') }} football Edit

Tennessee lands commitment of 2024 4-star CB Kaleb Beasley

Kaleb Beasley, a 2024 cornerback out of Nashville, became the fourth commitment in Tennessee's 2024 class after his verbal commitment on Friday night.
Kaleb Beasley, a 2024 cornerback out of Nashville, became the fourth commitment in Tennessee's 2024 class after his verbal commitment on Friday night. (Zack Carpenter)
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

It's been less than a week since No. 3 Tennessee took down Alabama in Knoxville, and the Vols just keep rolling.

On Friday night, Tennessee landed its fourth commitment of the 2024 class in 4-star cornerback Kaleb Beasley.

Beasley, the No. 6 cornerback in the state of Tennessee for his class, announced his verbal pledge to the Vols following his Lipscomb Academy team's 43-21 win over crosstown rival Christ Presbyterian Academy.

The 6-foot, 170-pound mid-state product chose UT over Notre Dame, Oklahoma, LSU and Clemson, as well as a slew of other offers.

He has helped lead the Mustangs -- which are coached by former NFL quarterback Trent Dilfer -- to a Top 25 national ranking, and he has four interceptions returned for touchdowns so far this season.

He also made an impressive scoop and score in Lipscomb's win over Thompson (AL) at the start of this season.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @JNichols_2121, @DavisMoseley, @ByNoahTaylor, @TylerIvens, @RealTBannerman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}