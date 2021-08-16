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The Volquest chat

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Monday night means the Volquest chat and with kickoff just over two weeks away, it means lots of football talk.


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