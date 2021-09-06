The Volquest chat

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We are steamrolling into week 2 of the season and the Johnny Majors Classic. We tackled plenty of football in our weekly Monday night chat.


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