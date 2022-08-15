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The Volquest chat

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The weekly Volquest chat was lively Monday night with plenty to discuss with the Vols just days away from kickoff and with plenty of recruiting buzz as well.


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