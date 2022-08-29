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{{ timeAgo('2022-08-29 21:28:13 -0500') }} football Edit

The Volquest chat

Brent Hubbs • VolQuest
Publisher
@Brent_Hubbs

In the weekly installment of the Volquest chat we talk your questions about all things Vols with plenty of football and recruiting discussion ahead of the Vols Thursday night opener against Ball State.


THE VOLQUEST CHAT

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