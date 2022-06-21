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The Volquest Podcast

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

The crew reacts to Carnell Tate choosing Ohio State over Tennessee and recaps a busy weekend of official visitors on The Hill.

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