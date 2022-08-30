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The Volquest Podcast - Josh Heupel & Co. prep for Ball State on Thursday

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

Game week is here as Josh Heupel, Hendon Hooker and Cedric Tillman take on Ball State and coach Mike Neu on Thursday. How big is the eligibility of Bru McCoy and the latest in recruiting? All that and more on this edition of the Volquest Podcast.

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