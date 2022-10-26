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The VolReport.com Podcast: Previewing Tennessee's rivalry game vs. Kentucky

Tyler Mansfield and Noah Taylor
VolReport.com

In this episode of The VolReport.com Podcast, Tyler Mansfield and Noah Taylor preview Tennessee's SEC rivalry showdown with Kentucky on Saturday night at Neyland Stadium.

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