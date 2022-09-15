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The VolReport Podcast: Recapping Pitt, Previewing Akron

Tyler Mansfield and Noah Taylor
VolReport.com

In this episode of The VolReport Podcast, Tyler Mansfield and Noah Taylor look back over Tennessee's 34-27 overtime road win at Pitt, discuss the Vols' originally scheduled 2024 matchup with Oklahoma being canceled, and preview Saturday's home game against Akron.

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