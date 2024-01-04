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The VolReport Show: Answering Tennessee sports questions from the mail bag

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Ep. 28: Football is in the off-season, basketball is in SEC play and baseball is right around the corner.

To celebrate, Ryan Sylvia answers questions from premium subscribers on everything Tennessee athletics.

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