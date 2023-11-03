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The VolReport Show: Previewing the 2023-24 Tennessee basketball season

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 19 of The VolReport Show, Ryan Sylvia and Noah Taylor preview the 2023-24 Tennessee men's basketball season.

How far will the Vols go? Can they win the SEC? Who will lead the team in scoring?

Ryan and Noah discuss that – and much more – in this episode.

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