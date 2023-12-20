Advertisement
News More News
ago football Edit

The VolReport Show: Tennessee football signs Early Signing Day class

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Ep. 26: Tennessee has signed 27 total players in its Early Signing Day class.

Ryan Sylvia and Noah Taylor give their thoughts on the signees and the state of the program after Josh Heupel met with the media.

TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION

ALSO LISTEN ON APPLE AND SPOTIFY!

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens, @Hunter_DeNote.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement