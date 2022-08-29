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Tillman, Warren and Thomas are prepared and ready for Thursday night

Brent Hubbs • VolQuest
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@Brent_Hubbs

Veteran receiver Cedric Tillman, tight end Jacob Warren and defensive tackle Omari Thomas met the media on Monday and are clearly ready to get the season started Thursday night against Ball State.

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