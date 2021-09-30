 VolQuest - Tony Vitello previews Tennessee's fall baseball season
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Tony Vitello previews Tennessee's fall baseball season

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Tony Vitello met with the media on Thursday to preview Tennessee's fall baseball season.

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