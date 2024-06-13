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TRIVIA: Can you name every Vol to catch a pass under Josh Heupel?
Ryan Sylvia
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VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
Tennessee football has as rich a history as there is in college football.
In a new series, the VolReport staff is being challenged to see how much they know off the top of their head. Ryan Sylvia is tasking Noah Taylor and Dale Dowden with different trivia games every week to find out!
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