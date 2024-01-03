Tennessee was well-represented in the Under Armour All-America game on Wednesday.
The Vols had five players take part in the event as Team Ice took down Team Fire 39-9.
Here is how the Tennessee signees played.
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TEAM FIRE
- Matthews did not record any stats
- Was targeted on a handful of passes
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