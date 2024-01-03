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UA All-America Game: How future Vols performed in Orlando

Tennessee signees Mike Matthews, Edrees Farooq, Jordan Ross, Kaleb Beasley and Peyton Lewis at the Under Armour All-America game.
Tennessee signees Mike Matthews, Edrees Farooq, Jordan Ross, Kaleb Beasley and Peyton Lewis at the Under Armour All-America game. (Tennessee Football Twitter (@Vol_Football))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee was well-represented in the Under Armour All-America game on Wednesday.

The Vols had five players take part in the event as Team Ice took down Team Fire 39-9.

Here is how the Tennessee signees played.

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TEAM FIRE

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- Matthews did not record any stats

- Was targeted on a handful of passes

- 2 tackles

- 1 sack

- 1 forced fumble

- Beasley did not record any stats

- Did well in man coverage

- 7 carries

- 28 yards

- 4 yards per carry

- Long of 9 yards

TEAM ICE

- Farooq did not record any stats

- Did well in coverage

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