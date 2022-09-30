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VIDEO: 2023 four-star Tennessee commit Caleb Herring talks Vols

Luke Winstel • VolReport
Football Recruiting Writer
@lukewinstel

2023 Tennessee four-star commit Caleb Herring spoke with Rivals analyst Sean Williams after his game Thursday night.

Tennessee head coach Josh Heupel was in attendance to watch Herring play. The linebacker had two sacks in the first quarter alone during Riverdale’s 21-7 win over Siegel.

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