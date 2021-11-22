 VolQuest - VIDEO: Blakely and Jones talk senior day, Vanderbilt
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VIDEO: Blakely and Jones talk senior day, Vanderbilt

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee seniors Jay Blakely and Velus Jones discuss Vanderbilt and senior day

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