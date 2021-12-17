 VolQuest - VIDEO: Defensive players discuss pre-Christmas bowl prep
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VIDEO: Defensive players discuss pre-Christmas bowl prep

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

A trio of Vol defenders visited with the media to talk about bowl preparations for Purdue.

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