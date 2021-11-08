 VolQuest - VIDEO: Heupel kicks off Georgia week
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VIDEO: Heupel kicks off Georgia week

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee head coach Josh Heupel kicked off Georgia on Monday with his weekly press conference.

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