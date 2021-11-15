 VolQuest - VIDEO: Heupel wraps up Georgia and talks South Alabama
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VIDEO: Heupel wraps up Georgia and talks South Alabama

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Josh Heupel wraps up the Georgia loss and looks ahead to South Alabama.

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