News More News
{{ timeAgo('2022-09-10 21:14:44 -0500') }} football Edit

Video: Josh Heupel discusses Tennessee's win over Pitt

Tyler Mansfield • VolReport
Publisher
@TMansfieldMedia
I am the publisher of VolReport.com, the Tennessee site on the Rivals.com network.

Tennessee head coach Josh Heupel met with the media on Saturday night to discuss the Vols' 34-27 win over No. 17 ranked Pitt at Acrisure Stadium.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}