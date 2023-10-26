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VIDEO: Josh Heupel meets with media for final time before trip to Kentucky

Josh Heupel met with the media on Thursday.
Josh Heupel met with the media on Thursday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

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