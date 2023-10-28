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VIDEO: Josh Heupel, players recap Tennessee's road win over Kentucky

Josh Heupel met with the media after Tennessee's win over Kentucky.
Josh Heupel met with the media after Tennessee's win over Kentucky. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

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