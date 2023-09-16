News More News
ago football Edit

VIDEO: Josh Heupel, players talk after Vols' loss to Florida

Josh Heupel talked with the media following the loss on Saturday.
Josh Heupel talked with the media following the loss on Saturday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens, @Hunter_DeNote.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}