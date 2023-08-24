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VIDEO: OC Joey Halzle, select players meet with media ahead of season

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football is in full preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols OC coach Joey Halzle and players Joe Milton III, Dylan Sampson and Squirrel White met with the media.

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