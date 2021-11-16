 VolQuest - VIDEO: Players discuss quest for bowl bid, South Alabama, more
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VIDEO: Players discuss quest for bowl bid, South Alabama, more

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

The Vols are looking for win #6 and a bowl bid. They talk goals and South Alabama.

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