 VolQuest - VIDEO: Players discuss Vols' seventh win
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VIDEO: Players discuss Vols' seventh win

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Tennessee players discuss the Vols' 45-21 win over Vanderbilt for their seventh win of the season.

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