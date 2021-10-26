 VolQuest - VIDEO: Tennessee basketball practice highlights
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VIDEO: Tennessee basketball practice highlights

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Tennessee hit the court Tuesday afternoon ahead of Saturday's exhibition against Lenoir-Rhyne.

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