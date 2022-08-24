News More News
{{ timeAgo('2022-08-24 10:38:46 -0500') }} football Edit

VIDEO: Tim Banks on improved depth, defensive growth and more

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee defensive coordinator Tim Banks visited with the media on Wednesday to close out camp and discuss the development of his defense including more depth on that side of the ball.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}