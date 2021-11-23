 VolQuest - VIDEO: Tim Banks talks defense and Vanderbilt
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VIDEO: Tim Banks talks defense and Vanderbilt

Brent Hubbs • VolQuest
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@Brent_Hubbs

Tennessee defensive coordinator Tim Banks discusses his defense, this season and Vanderbilt prep.

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