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VIDEO: VolReport's Tyler Mansfield previews Vols-Pitt with Panther-Lair.com

Tyler Mansfield • VolReport
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@TMansfieldMedia
I am the publisher of VolReport.com, the Tennessee site on the Rivals.com network.

VolReport publisher Tyler Mansfield joined Panther-Lair.com – the Pitt site on the Rivals network – to preview Saturday's game between Tennessee and the Panthers.

Scroll to the 7:10 mark of the video for Tyler's segment with Chris Peak.

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