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VIDEO: Vols RB coach Jerry Mack, select players meet with media

Tennessee RB coach Jerry Mack spoke to the media on Aug. 18, 2023.
Tennessee RB coach Jerry Mack spoke to the media on Aug. 18, 2023. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its 13th practice of fall camp on Friday morning at Haslam Field in preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols RB coach Jerry Mack, as well as players Jaylen Wright and Jabari Small, met with the media to discuss fall camp.

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